 

Елена Шмелева предложила субсидировать школы в малых городах

22.07.2021, 18:58, Разное
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Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта и руководитель образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева продолжает рабочие поездки по российским регионам и совместно с ОНФ собирает предложения по развитию системы образования для народной программы партии “Единая Россия”.

Так, на совещании в Уфе во время обсуждения хода реализации программы “Спорт-субсидия”, которая действует в России с 2014 года, Елена Шмелева подчеркнула необходимость распространения программы субсидирования сельских школ на образовательные учреждения в небольших городах. Министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин попросил ее помочь распространить эту инициативу на более широкий список учреждений.

“Будем собирать все предложения в народную программу “Единой России”. В ОНФ мы открытии целый портал по сбору предложений в части модернизации образовательного процесса. Нет никаких сомнений, что всем школам нужна инфраструктура и методическая база. Постараюсь оказать максимальное содействие в этом вопросе”, – отметила Шмелева.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что общественный деятель согласилась принять предложение президента Владимира Путина и участвовать в парламентских выборах от партии “Единая Россия”. По мнению Шмелевой, возможность стать лицом в списке лидеров “ЕР” – это “удивительный уровень доверия и ответственности”.



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