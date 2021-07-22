Российского атлета избрали для несения радужного флага на церемонии открытия Олимпиады

Борец из Дагестана Нуцалбек Набиев понесёт ЛГБТ-флаг на параде атлетов в честь открытия Олимпиады в Токио. Такое решение приняла ILGA – Международная ассоциация лесбиянок и геев по итогам голосования своих членов.

Традиции избирать «радужного знаменосца» уже 25 лет. Впервые это было сделано на Играх в Атланте в 1996 году. Голосование начинается за две недели до открытия Олимпиады. Члены ILGA по фотографиям выбирают самого симпатичного олимпийца, достойного нести флаг их движения. Результат объявляют за день до открытия. Поскольку вынос радужного флага является официальной частью открытия Игр, отказаться от этой чести атлет не может, в противном случае он будет дисквалифицирован за неспортивное поведение.

«Конечно, мы все несколько ошарашены таким решением. Это большая честь, весь мир будет смотреть на Нуцалбека, но лучше бы, конечно, эта честь досталась не нам, мы не очень её достойны», – сказал журналистам тренер борца.

Сложнее всех сейчас Первому каналу. Пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних в России запрещена, поэтому трансляции открытия Игр придётся присвоить рейтинг «18+», либо как-то блокировать изображение в моменты, когда на экране появится Нуцалбек Набиев.

Сам борец ничуть не расстроен выпавшей ему ролью: «Мне сейчас не об этом надо думать, а о том, как хорошо выступить на Играх. А какой я флаг понесу, без разницы, я же в маске буду, ребята и не узнают!» – заявил Нуцалбек.

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