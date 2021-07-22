Суд изъял имущество семьи бывшего сенатора Арашукова

…на сумму свыше 1,3 млрд рублей в пользу государства.

Басманный районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Об этом «Новой газете» сказал адвокат Владимир Постанюк.

В ходе процесса Генпрокуратура отказалась от требований в отношении квартир в Черкесске и Ставрополе, а также предметов роскоши, уточнил адвокат. Остальные требования ведомства суд удовлетворил в полном объеме.

Постанюк назвал речение суда необоснованным и незаконным. «Доводы адвокатов об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущества задолго до принятии антикоррупционного законодательства, а также многие другие доводы не были услышаны судом», — сказал адвокат, добавив, что решение будет обжаловано.

В пресс-службе Генпрокуратуры заявили «Интерфаксу», что сумма обращенных в доход государства объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 1,423 млрд рублей.

Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у Арашуковых в июле 2020 года. Изначально ведомство собиралось получить имущество почти на 1,5 млрд рублей. Следствие установило, что во время работы в органах государственной власти и местного самоуправления Рауль и Рауф Арашуковы купили 75 объектов недвижимости. В прокуратуре уточняли, что Пауль Арашуков с 2007 по 2017 год получил зарплату на сумму почти в 66 млн рублей, а Рауф Арашуков с 2009 по 2018 год — 15,6 млн.

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Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации 30 января по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова (ч. 2 ст. 105 УК). Кроме того, Рауфа и его отца обвинили в причастности к хищению газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК).

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