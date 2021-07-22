Княгиня Шарлен пропустит еще одно важное событие из-за болезни

Уже завтра в Японии начнутся летние Олимпийские игры, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с прошлого года. Среди почетных гостей значится князь Монако Альбер II. Несмотря на сложные условия, Его Светлость все же будет лично присутствовать на торжественной церемонии. Увы, впервые князь будет на спортивном мероприятии столько высокого уровня без супруги. Княгиня Шарлен до сих пор находится в Южной Африке и вынуждена воздерживаться от перелетов из-за инфекции уха, поэтому пропустит открытие и сами Игры. В официальном заявлении пресс-службы дворца Гримальди о поездке князя в Японию о супруге Альбера не сказано ни слова. Будут ли сопровождать отца дети – 6-летние близнецы Жак и Габриэлла – неизвестно.

Его Светлость приглашен властями Японии на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио. Церемония с участием нескольких глав государств и правительств запланирована на пятницу, 23 июля 2021 года, – говорится в заявлении дворца Гримальди. В сообщении также сказано, что до церемонии открытия Олимпиады Альбер посетит прием в Императорском дворце по приглашению японского императора Нарухито и в присутствии премьер-министра. Князь Альбер проведет в Японии несколько дней, чтобы поддержать спортивную делегацию своего княжества, состоящую из шести атлетов.

Для князя и княгини Монако Олимпийские игры имеют особенное значение. Олимпиада – одно из любимых мероприятий монаршей четы. И не только потому, что Альбер – действующий член Международного олимпийского комитета и возглавляет Олимпийский комитет Монако. Он с самого детства занимался футболом, теннисом, плаванием, греблей, гандболом, кросс-кантри, сквошем, фехтованием и дзюдо. А наибольших высот достиг в бобслее, попав в олимпийскую сборную Монако и пять раз приняв участие в Олимпийских играх. Князь Альбер с командой по бобслею, Олимпийские игры 2002 годаА княгиня Шарлен, в свою очередь, была профессиональной пловчихой: в 1996 году она стала чемпионкой ЮАР, в 2000-м заняла пятое место на Олимпиаде в Сиднее, а в 2002 году завоевала золото на чемпионате мира. Она и дальше планировала продолжить карьеру и побороться за медаль на Играх в Китае в 2008 году, однако травма плеча не дала ей этого сделать. Оставив спорт, вскоре она стала супругой князя Монако и до сих пор является послом специальной Олимпиады – Игр для лиц с умственными отклонениями, поддерживает мужа в его спортивных начинаниях и сопровождает на всех важных мероприятиях.

Напомним, за несколько дней до годовщины свадьбы Шарлен и Альбера стало известно, что 43-летняя княгиня Монако больна и не сможет вылететь в Монако из-за инфекции уха.

Шарлен действительно не может выехать из Южной Африки из-за ЛОР-инфекции, из-за которой она перенесла несколько операций за последние несколько недель, – говорилось в заявлении. Врачи рекомендовали ей не покидать Африку и воздержаться от перелетов до полного выздоровления. Из-за этого княгиня и князь Альбер II отпраздновали 10-ую годовщину свадьбы порознь.