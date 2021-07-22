 

Новым послом Израиля в Украине назначили Михаила Бродского

22.07.2021, 18:16, Новости дня
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“Правительство Израиля одобрило сегодня мою кандидатуру на должность посла в Украине”, – написал он.

https://www.facebook.com/michael.brodsky1/posts/10159767566364837

Израильское издание Breslav News пишет, что Бродский до назначения в Украину был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане. В ближайшие недели он приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине. Он заменит посла Джоэля Лиона, который пробыл на этом посту последние три года.

Контекст:

Бродский родился в российском Санкт-Петербурге. Иммигрировал в Израиль 30 лет назад. В 2002 году поступил на работу в министерство иностранных дел Израиля. В начале карьеры около пяти лет работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет его назначили директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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