Представитель президента в АРК прокомментировал жалобу, поданную Россией против Украины в ЕСПЧ

“Согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем. Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода”, – отметил Кориневич.

По его словам, водоснабжение оккупированного Крыма является дорогостоящим мероприятием для РФ, поэтому она пытается с помощью давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения.

“Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после семи лет временной оккупации части суверенной территории”, – подчеркнул представитель президента.

Он заявил, что Украина готова возобновить водоснабжение на территорию Крыма после завершения оккупации полуострова.

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Контекст:

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается “гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми” в ходе событий Майдана и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”, блокировании подачи пресной воды в Крым, “практике подавления свободы слова”, “дискриминации русскоговорящего населения” и других, с точки зрения России, нарушениях.

Россия жалуется на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и якобы отказывается сотрудничать с российскими следственными органам в расследовании преступлений.

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.

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