В Литве и Эстонии назвали ошибкой соглашение между США и ФРГ по “Северному потоку – 2”

По мнению дипломата, у стран Запада еще есть рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от газопровода, в частности, условием для его запуска мог бы стать вывод российских войск из страны или предоставление для Украины плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Если же ничего не будет сделано, то это будет “огромная победа” для президента РФ Владимира Путина и поражением, прежде всего, тех государств, которые договорились по “Северному потоку – 2”, подчеркнул Ландсбергис.

По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением из ФРГ США дают “зеленый свет” для достройки газопровода. Об этом он написал в Facebook в четверг.

“Угроза пальчиком в сторону России относительно Украины слабее, чем гарантии безопасности, предусмотренные Будапештским меморандумом 1994 года, – отметил Михкельсон.

Он добавил, что “США и Германия договорились между собой о чем-то, что затрагивает интересы безопасности союзников”.

https://www.facebook.com/mihkelson/posts/10158385698608226

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по “Северному потоку – 2”, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отметил, что в документе есть “одна фундаментальная проблема”.

“Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал “Северный поток – 2″, является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать”, – подчеркнул Кулеба.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа” в случае запуска “Северного потока – 2”. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с “Северным потоком – 2” прояснится после встречи президента США Джо Байдена и Зеленского.

—