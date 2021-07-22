Продажи новых Lexus RX в РФ выросли на 15,4%

Компания Lexus зафиксировала высокие продажи своих машин на российском рынке в первой половине 2021 года.

Вместе с тем кроссовер Lexus RX сумел установить очередной рекорд, показав уровень спроса в размере 4,9 тысяч машин за первую половину текущего года. Данный объем свидетельствует о приросте продаж на 15% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по популярности остается модель Lexus NX, которая продана в количестве 2,3 тысяч машин с приростом на 23%. В тройку лидеров попал полноразмерный внедорожник Lexus LX, который приобрели свыше 1,6 тысяч россиян.

Таким образом, за счет существенного прироста продаж техники премиальной марки удалось сохранить позицию в ТОП-3 самых востребованных брендов, которые реализуют люксовые автомобили.