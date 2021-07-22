Бренд Lexus представил трёхрядный кроссовер RX L 2022 года

Премиальная компания Lexus продемонстрировала фотографии нового удлиненного кроссовера Lexus RX L с трехрядным салоном.

Предложенная версия отличается новыми оттенками кузова, увеличенной решеткой радиатора, светодиодной оптикой и противотуманками. Что касается остальных элементов, то они остались теми же, что используются в актуальной генерации RX L. Вместе с тем производитель установили улучшенные амортизаторы, повышающие уровень комфорта для пассажиров.

Известно, что новое поколение кроссовера Lexus RX L 2022 модельного года появится в продаже в следующем году. Приобрести паркетник в базовой комплектации можно от 48,5 тысяч долларов. В полноприводной модификации ценник составит от 51,4 тысяч долларов. Пока модель остается недоступной для российского рынка.