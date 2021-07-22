Илон Маск считает, что Земле грозит демографический коллапс

В микроблоге Twitter американский бизнесмен Илон Маск ответил представителям фан-клуба Tesla, которые похвалили его за предпринимаемые попытки предотвратить сокращение населения планеты. Он заявил, что Земле грозит демографический коллапс.

По словам Илона Маска, на самом деле сокращение численности людей представляет собой намного большую проблему, чем многие думают. Предприниматель из США убежден, что человечество не сможет при таких условиях колонизировать Марс. На протяжении многих лет отец шестерых детей заявляет, что космическая миссия имеет очень важное значение. Изначально он планировал, что компания SpaceX сможет отправить людей на Красную планету в 2024 году. Однако теперь понятно, что это событие произойдет не ранее 2030 года.

Причиной демографического коллапса Илон Маск считает снижение коэффициента рождаемости. Согласно статистическим данным, по результатам этого года, на каждую женщину приходится 2,4 ребенка. Этот показатель вдвое меньше, чем было в 1950 году. При этом, население планеты становится все старше. Прогнозы ООН говорят о том, что к 2050 году на Земле будет более 1,5 миллиарда людей старше 65 лет.

Источник: ufacitynews.ru