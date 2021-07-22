В Китае появился новый район распространения заражения коронавирусом

Китайское здравоохранение объявило о выявлении ряда случаев заражения COVID-19 на востоке провинции Цзянсу. Сообщается, что более 10 новых случаев заражения произошли в провинции Цзянсу, а один – на территории юга Юньнань.

Прежде китайские исследователи поставили под сомнение искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2. Рассказывается о двух десятках ученых из университетов и клиник Китая, принявших участие в тестировании. В результате эксперимента стало ясно, что коронавирус, ставший причиной пандемии, реактивно приспособился к народонаселению. Причем развитие адаптивных функций является поэтапным и многоуровневым действием, основанным на естественном отборе, заявляется в докладе.

Вирус, беспроблемно существующий в окружающем мире, должен быть творением природного отбора, итогом «большого количества случайных мутаций за долгое время», сделали вывод научные деятели.

Прежде отмечалось одинаковое отношение к обеим теориям возникновения коронавируса со стороны управляющего аппарата американского лидера Джо Байдена: как к естественному, так и к утечке вируса из лаборатории КНР.

Источник: lenta.ru