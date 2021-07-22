Российские ученые научатся определять черты личности по цифровому следу в интернете
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На базе Российского технологического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА) проведут исследования по изучению поведения человека в цифровом пространстве.
Ученые выяснят, как интернет-пользователи реагируют на разные виды контента, установят, как по цифровому следу можно определить черты личности, а также исследуют закономерности распространения информации в социальных сетях.
Партнером в исследовательской работе станет Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), который специализируется на аналитике социальных медиа с применением нейросетевых технологий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отдельным направлением исследовательской работы станет построение математических гипотез поведения пользователей в киберсреде.
Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Российским технологическим университетом – МИРЭА и Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.
ЦИСМ был учрежден по поручению президента РФ с целью разработки систем защите молодежи и детей от воздействия негативной информации.
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