 

Российские ученые научатся определять черты личности по цифровому следу в интернете

22.07.2021, 18:08, Новости дня
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На базе Российского технологического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА) проведут исследования по изучению поведения человека в цифровом пространстве.

Ученые выяснят, как интернет-пользователи реагируют на разные виды контента, установят, как по цифровому следу можно определить черты личности, а также исследуют закономерности распространения информации в социальных сетях.

Партнером в исследовательской работе станет Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), который специализируется на аналитике социальных медиа с применением нейросетевых технологий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отдельным направлением исследовательской работы станет построение математических гипотез поведения пользователей в киберсреде.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Российским технологическим университетом – МИРЭА и Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

ЦИСМ был учрежден по поручению президента РФ с целью разработки систем защите молодежи и детей от воздействия негативной информации.



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