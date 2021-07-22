 

Турция впервые продала за рубеж беспилотник-камикадзе Kargu

22.07.2021, 18:08, Новости дня
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Турция впервые продала за рубеж ударные беспилотники-камикадзе Kargu, сообщил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир, при этом не уточняется о какой именно стране идет речь.

«Турецкая оборонная промышленность продолжает открываться миру. Наша национальная гордость, система ударных беспилотников Kargu, добилась первого успешного экспорта», – приводит его слова РИА «Новости».

Он не уточнил, какая именно страна купила беспилотники.

Ранее стало известно, что военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году.



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