 

Кузнецова предложила оплачивать из бюджета услуги нянь для детей-инвалидов

22.07.2021, 18:04, Разное
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова продолжает встречи с экспертным сообществом, политиками и гражданами страны для сбора инициатив и предложений, которые необходимо включить в народную программу партии “Единая Россия”.

На встрече с многодетными семьями Краснодарского края детский омбудсмен выступила с очередной социально важной инициативой. Анна Кузнецова предложила выделять бюджетные средства на оплату услуг нянь для детей-инвалидов.

Отметим, что на данный момент услуги по присмотру и уходу за детьми раннего возраста в в том или ином виде апробируются только в нескольких субъектах России. Однако единого положения по данному вопросу на федеральном уровне пока что не существует.

“Необходимо выделять средства родителям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, чтобы оплачивать няню. На федеральном уровне следующего шага не сделано, но есть разного рода решения в регионах. Это тот вариант, который может помочь, особенно, если ребенок с особенностями развития и нужен присмотр на определенное время”, — подчеркнула Кузнецова.

Она также отметила, что обозначенные услуги уже развиваются в Белгородской, Вологодской, Ульяновской и Калининградской областях, Республике Башкортостан и ряде других субъектов РФ. Социальной мерой поддержки там могут воспользоваться семьи с детьми от полутора до трех лет, которых не получили места в дошкольных учреждениях.

На сегодняшний день по стране только четверть детей до трех лет обеспечены местами в детских садах. Кроме того, по словам Кузнецовой, за последние годы число детей, имеющих инвалидность, выросло на 6%.

Напомним, что Анна Кузнецова по предложению президента Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федерального списка “Единой России” на предстоящих парламентских выборах.



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