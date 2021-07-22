Мнение: Господи, за что ты нас караешь таким количеством нытиков?



Товарищи, я продолжаю от души радоваться количеством вечно ноющих персонажей. Причем, честно сказать, я уже вообще не понимаю Путина, кто им дает, дает, дает, а в ответ получает – мало, мало, мало…

Если не открывается в ЖЖ – вот прямая ссылка на видео.

Вот, реально, я что – живу в каком-то другом мире? Выпустив ролик про то, что россияне-то на самом деле довольны жизнью – посмотрите, лень спойлеры писать, это банальная логика и опыт человека, кто назначал ЗП – я встретил прекрасные комментарии.

1) Оказывается, человек, который ГОДАМИ осваивает профессию и становится великолепным спецом – должен, если его не устраивает работа – сидеть и скулить и ждать, что работодатель ему ЗП поднимет. Сам человек зопу оторвать не может – ибо ему должны.

2) Оказывается, НОРМАЛЬНАЯ ЗП – это когда хватает чуть больше, чем от получки до получки. Разбираться, что может быть ты не по средствам живешь – это пускай кто-нибудь другой. И я ведь не шучу, я однажды (только однажды) взял сдуру аванс, промотал, т.к. забыл, что остаток будет БЕЗ АВАНСА и попросил на будущее – мне давать ЗП раз в месяц. И даже что-то дальше откладывал. И да, когда я был начальником – я не смог донести эту простую мысль до подчиненных.

p.s. Любителям рассказывать мне, что слишком мало и не хватает и копить нельзя – добро пожаловать в мои годы на 20+ лет назад. Это начинается в юности. А дальше выбор всегда за вами и вообще см. п.1.

3) И, конечно, набегают неокомми, которые мне доказывают, что при Сталине их мама одиночка, герой труда, возила в Крым каждый год, а сейчас они ИМЕЯ машину, позволить себе такое не могут. Сложить 2+2 и уточнить себе, [слово нехорошее, на букву "д"], что в СССР это и был весь их профит, а сейчас у них машина есть, и уверен, квартира – это задачка со звездочкой.

И нет, я уже понял, что я не стану оппозиционером, но этим летом я сильно устал от "обычных людей". Потому что они в России – слишком много кушать. Впрочем, я это давно говорю и много лет.

Другое дело, что сейчас я вообще, впервые за много лет, а может просто впервые – понимаю ту самую золотую рыбку. Которая махнула хвостиком по [слово нехорошее на букву "е"] старухе.

Будьте людьми, не будьте [слово нехорошее].

Счастья вам.

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