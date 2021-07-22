Звезда “Игры престолов” Эмилия Кларк создала комикс про мать-одиночку, чья суперсила усиливается во время менструации

34-летняя британская актриса, известная по сериалу “Игра престолов”, Эмилия Кларк решила попробовать себя в издательском деле и представила подписчикам свое новое творение – комикс “Мать безумия” (Mother of Madness). “Мать драконов” написала комикс, главным персонажем которого стала супергероиня, воспитывающей сына в одиночку.

По сюжету иллюстрированной книжки, девушка по имени Майя однажды обнаруживает, что обладает сверхспособностями, и решает использовать их для борьбы с торговлей людьми. При этом, важный нюанс заключается в том, что ее суперсилы проявляются во время менструации. Также Эмилия раскрыла и другие “способности” ее героини: Майя может испускать волосы из подмышек и качаться на них, как Человек-паук на своей паутине, а ее грудь во время схватки с противником увеличивается в разы, что позволяет отражать удары и нападать самой. А когда Майе грустно, она может стать невидимой для всех.

Эмилия Кларк

Как рассказывает сама актриса, ее комикс – это микс из глупостей и остроумного юмора в стиле “Дедпула”, но феминистским посылом. С помощью этого комикса актриса хочет показать и рассказать, что происходит с телом и состоянием женщин во время менструации, а также попытаться снять стигму (боязнь обсуждать и выставлять напоказ) с этого базового физиологического процесса.

И хотя комикс Кларк не рисовала, но полностью придумала сценарий и дизайн супергеройского костюма Майи с балаклавой. По ее словам, на это ее вдохновили балаклавы участниц российской панк-группы Pussy Riot.

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Публикация от Mother of Madness (@mayamotherofmadness)

Напомним, Эмилия Кларк сейчас готовится к съемкам в супергеройском сериале Marvel “Секретное вторжение” (“Secret Invasion”), которые должны начаться в этом году. А HBO работает сразу над несколькими проектами, так или иначе связанных со знаменитой историей Джорджа Мартина. О начале съемок первого приквела “Дом дракона”, который рассказывает о Таргариенах за триста лет до событий в Игре престолов, стало известно 27 апреля, когда в британском графстве Корнуолл появились грузовики с символикой Warner Bros. Позже, в мае появились первые кадры со съемочной площадки.

Месяц назад Эмилия озвучила свое отношение к приквелам сериала “Игры престолов”, благодаря которому стала всемирно популярной. По ее словам, это “безумие”:

Это нереально, сюрреалистично! Я была готова к этой новости, Мигель рассказал мне. Но все равно это безумие. Когда я увидела первые кадры со съемок, то подумала: “Ого!”. Ведь в прошлый раз я была сама по себе, и не знала, что у меня есть друзья (имея в виду других Таргариенов). А ведь у меня могла быть куча друзей, с которыми можно было бы пообщаться. И тем не менее, удивительно увидеть все это снова. Я от всей души желаю всем участникам проекта удачи, – сказала Эмилия.