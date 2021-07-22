 

Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню

22.07.2021, 17:22, Новости дня
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“Встреча через 30 лет с моими студентами!!! Теперь это заслуженные артисты, гордость Украины!!!” – подписала видео Порывай, которая на днях прилетела в Киев из США.

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Чуть позже она выставила второе видео, на котором выпивает, судя по размеру и цвету, 100 гр наливки. “Будьмо, гей!” – произносит Порывай.

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A post shared by Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Контекст:

Людмиле Порывай родилась 12 февраля 1946 года. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Світоч”. В настоящее время она проживает в США.

В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет “за действия, противоречащие интересам страны”. Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии “Единая Россия”.

В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.

В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд.

В октябре 2019 года Королева попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить приезжать ей в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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