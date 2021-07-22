 

В Полтавской области пропал свет в медучреждении, где хранят препарат от Pfizer. Вакцины удалось сохранить – ГСЧС

22.07.2021, 17:22, Новости дня
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Спасателям, которые прибыли на место, пришлось подключить переносную электростанцию, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение склада.

Фото: ДСНС України / Facebook

Отмечается, что в 20.40 электроснабжение в медучреждении полностью восстановили.

В пресс-службе Полтавской облгосадминистрации (ОГА) уточнили “РБК-Украина”, что среди вакцин, которые хранятся на складе центра, был препарат от Pfizer/BioNTech.

“Там у них есть разная вакцина, и Pfizer в том числе. С вакциной все нормально абсолютно. Там у них есть и сухой лед, есть и генераторы, и рядом есть амбулатория, куда можно подключиться. Причин переживать нет”, – заверили в Полтавской ОГА.

Контекст:

Как сообщали 15 июля в Минздраве, в Украине изменили условия хранения вакцины против коронавируса Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech по просьбе производителя. Вакцину теперь можно хранить при температуре от +2 до +8 °C в течение месяца (раньше хранение в таких условиях допускалось в течение пяти дней), рассказали в ведомстве. Отмечается, что пересмотреть условия хранения вакцины Pfizer производитель решил в мае 2021 года после серии новых исследований.

Требования по хранению вакцины Comirnaty обновили после того, как партию этой вакцины доставили в Харьков с грубым температурным нарушением. В результате 9360 доз было испорчено. Министерство здравоохранения пообещало расследовать нарушение температурного режима при транспортировке препарата.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании по вакцинации сделано почти 4,4 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,55 млн человек.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Министр здравоохранения Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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