Иван Охлобыстин не исключает, что может вернуться к священнослужению

В ходе пресс-конференции Иван Охлобыстин, который отмечает 55-летний юбилей, заявил, что может вскоре вернуться к священнослужению. Однако когда это точно произойдет, актер не знает.

По словам Ивана Охлобыстина, ему «необходимо распоряжение Господа». Также было и тогда, когда артист стал священником. Его рукоположение было произведено в 2001 году архиепископом Владимиром. В этот период артист оставил свою прежнюю профессию, но писал киносценарии. Спустя восемь лет на экран вышла картина «Царь», в которой отец Иоанн сыграл шута. Для этого Иван Охлобыстин предварительно получил разрешение от РПЦ. После выхода фильма его раскритиковали пользователи Сети, поэтому актер посоветовался с патриархом Кириллом и принял решение не служить, пока он задействован в кинематографе.

Звезда «Интернов» рассказал, что он причащался как священнослужитель, но у него нет права отпускать прихожанам грехи. Также Иван Охлобыстин признался, что за период своего неслужения крестил намного больше детей, чем когда служил в церкви.

Источник: ria.ru