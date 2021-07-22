 

Иван Охлобыстин не исключает, что может вернуться к священнослужению

22.07.2021, 17:18, Разное
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В ходе пресс-конференции Иван Охлобыстин, который отмечает 55-летний юбилей, заявил, что может вскоре вернуться к священнослужению. Однако когда это точно произойдет, актер не знает.
По словам Ивана Охлобыстина, ему «необходимо распоряжение Господа». Также было и тогда, когда артист стал священником. Его рукоположение было произведено в 2001 году архиепископом Владимиром. В этот период артист оставил свою прежнюю профессию, но писал киносценарии. Спустя восемь лет на экран вышла картина «Царь», в которой отец Иоанн сыграл шута. Для этого Иван Охлобыстин предварительно получил разрешение от РПЦ. После выхода фильма его раскритиковали пользователи Сети, поэтому актер посоветовался с патриархом Кириллом и принял решение не служить, пока он задействован в кинематографе.

Звезда «Интернов» рассказал, что он причащался как священнослужитель, но у него нет права отпускать прихожанам грехи. Также Иван Охлобыстин признался, что за период своего неслужения крестил намного больше детей, чем когда служил в церкви.

Источник: ria.ru



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