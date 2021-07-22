Ученые: Качество воздуха за время карантина не стало лучше

Ученые решили выяснить, как изменилось качество воздуха за время карантина в одном из самых грязных регионов Европы. Речь идет о долине реки По, расположенной в Италии недалеко от Милана.

Во время локдауна люди гораздо реже пользовались транспортными средствами и сидели дома. Несмотря на то, что выбросов от автомобилей и самолетов стало намного меньше, концентрация загрязнений и аэрозолей увеличилась.

Согласно стандартам качества, воздух в долине реки По подвержен сильному влиянию антропогенных факторов. Итальянские, финские и швейцарские исследователи под руководством представителей Хельсинского университета отследили изменения качества воздуха в данном регионе. Оказалось, что концентрация вторичных загрязнителей наоборот увеличилась, а также образовались новые аэрозоли.

По словам доктора Федерико Бьянки, представляющего Институт атмосферы, данная местность представляет собой «массивный реактор с различными видами химикатов». Один из «ингредиентов» может спровоцировать нелинейную реакцию в других загрязнителях воздуха.

Источник: popmech.ru