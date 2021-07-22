Названа стоимость бассейна, из-за которого пострадал сын Стаса Пьехи

СМИ назвали стоимость бассейна, из-за которого пострадал сын певца Стаса Пьехи. Накануне супруга артиста заявила, что семилетнего Петра избила взрослая соседка, жена футбольного судьи Владислава Безбородова.

20 июля стало известно об инциденте в семье Стаса Пьехи, супруга артиста сообщила, что их 7-летнего сына избила взрослая соседка. Как оказалось, Петя подружился с ребенком недавно поселившегося по соседству семейства Владислава Безбородова, футбольного судьи. Однако это не понравилось родителям мальчика, из-за чего жена рефери Ирина потребовала, чтобы Петя Пьеха покинул территорию их усадьбы. В ответ на это наследник певца, якобы, обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых. В наказание за это взрослая жительница сильно толкнула ребенка, вследствие чего он получил травмы головы, грудной клетки, ребра, и даже сотрясение мозга.

Более того, когда на крики и плач прибежала бабушка Пети, она тоже не только нарвалась на ругань и проклятия Ирины Безбородовой, но и попала под ее горячую руку. Позже, комментируя инцидент, супруга футбольного судьи признала, что «швырнула» мальчика, а бабушку и вовсе надо было, с ее слов, «грохнуть». В связи с инцидентом в коттеджный поселок под Санкт-Петербургом даже была вызвана полиция.

Стоит отметить, что и сам Владислав Безбородов отреагировал на инцидент. Он назвал супругу неуравновешенной и выгнал ее из дома. Что же до стоимости бассейна, из-за которой произошел конфликт, то в среднем такое изделие стоит примерно 31 тысячу рублей. Сейчас его продают со скидкой в почти 10 тысяч рублей. Трехслойные стенки конструкции сделаны из винила и полиэстера, что повышает его износостойкость. Однако, если верить Ирине Безбородовой, бассейн все же не выдержал удара обычным карандашом.

Источник: inforeactor.ru