Guardian – национальный позор для Великобритании — Ливерпуль исключили из Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Ливерпуль потерял статус объекта всемирного наследия, передаёт The Guardian. В комитете всемирного наследия ЮНЕСКО пришли к выводу, что строительство новых зданий лишило набережную Ливерпуля «выдающейся универсальной ценности». Тем не менее мэр города Джоан Андерсон заявила, что власти намерены обжаловать решение.



Reuters

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО исключил Ливерпуль из Списка объектов всемирного наследия из-за «необратимой утраты» исторической ценности портовыми доками викторианской эпохи, пишет The Guardian.

Комитет в ходе 44-й сессии, которая прошла в Китае в режиме онлайн, пришёл к выводу, что «выдающаяся универсальная ценность» набережной города была разрушена вновь построенными зданиями, в том числе новым стадионом футбольного клуба «Эвертон».

Кроме того, там отметили, что такие девелоперские проекты, как проект Liverpool Waters по постройке в доках небоскрёбов и пристани для круизных лайнеров, привели к потере облика порта, его «аутентичности и целостности».

Издание назвало решение комитета «унизительным ударом» для Ливерпуля, который стал третьим местом, лишённым статуса почти за 50 лет. Как напоминает The Guardian, в 2007 году из Списка объектов всемирного наследия был исключён заповедник арабских ориксов в Омане, а в 2009 году — Дрезденская долина Эльбы в Германии.

В 2012 году ЮНЕСКО предупреждало, что в случае реализации планов по застройке «города мореходов и торговцев» Ливерпуль может потерять статус, который ему был присвоен в 2004 году.

Группы, занимающиеся вопросами наследия, назвали потерю статуса «национальным позором» для Великобритании и обвинили правительство в неспособности защитить объекты, представляющие историческую ценность.

Как отмечает The Guardian, мэр Ливерпуля Джоан Андерсон сочла решение ЮНЕСКО «разочаровывающим», отметив, что власти города попытаются обжаловать его. Андерсон подчеркнула, что последний раз делегация организации посещала город, «чтобы увидеть его своими глазами», десять лет назад.

«Наш объект всемирного наследия никогда не был в состоянии лучше, чем сейчас», — сказала Андерсон, добавив, что в него были вложены сотни миллионов фунтов стерлингов. Мэр также отметила, что не понимает, почему ЮНЕСКО предпочитает видеть «Док Брэмли-Мур» «заброшенным пустырём», а не футбольным стадионом, который привлечёт сотни тысяч посетителей.

