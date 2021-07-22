CNN – никакого праздника, ничего нельзя — токийская Олимпиада угрожает стать самой безрадостной в истории

Пандемия чёрной тучей нависла над предстоящими Олимпийскими играми в Токио — обычной для главного спортивного события праздничной обстановки в японской столице совсем нет, передаёт CNN. Как пишет корреспондент издания, атлетам, уже оставшимся из-за коронавируса без поддержки фанатов и алкоголя, теперь ещё и ставят препоны в плане сексуальной жизни. Впрочем, как полагают специалисты, без такой разрядки спортсмены не останутся несмотря ни на какие ограничения.

Предстоящую Олимпиаду уже назвали Играми без веселья — обычно сопутствующих соревнованиям гуляний и торжественной обстановки в Токио не видно. Ажиотаж угнетает, конечно, коронавирус — а у атлетов меж тем остаётся всё меньше способов снять стресс. Репортаж нашего корреспондента Блейка Эссига.

ЭМИЛИ СИБОМ, пловчиха, член Олимпийской сборной Австралии: Добро пожаловать в Токио! Сегодня у нас первый день. Погода просто идеальная…

До старта Игр остаётся всего несколько дней — и Олимпийская деревня начинает оживать.

ЭМИЛИ СИБОМ: Здесь очень тихо, спортсменов пока не слишком много, зато большой выбор в плане питания, что мы всегда приветствуем.

Эту трансформацию запечатлела на видео член сборной Австралии по плаванию.

ЭМИЛИ СИБОМ: Вот эта машинка едет сама, за рулём никого. Круто!

Обычно Олимпиада приносит с собой праздничную атмосферу — но на нынешних Играх из-за опасений по поводу коронавируса обстановка получилась своя: 97 процентов соревнований будут проходить без зрителей, и даже на тех, где будут присутствовать фанаты, им будет запрещено приветствовать спортсменов и выражать им поддержку. Под запретом и алкогольные напитки. В Олимпийской деревне, предупреждают организаторы, спортсмены смогут употреблять алкоголь только в своих номерах и должны будут воздержаться от объятий, рукопожатий, жестов «дай пять», а также, по-видимому, от секса.

РИС МАККЛИНАХАН, ирландский гимнаст: А в сегодняшнем выпуске «Новостных фейков Олимпиады» мы расскажем о кроватях, которые якобы задумывались в качестве «антисекс-меры».

Ряд СМИ — а также отдельные спортсмены на своих страницах в Twitter — недавно сообщили, что для атлетов установили «антисекс-кровати», пояснив, что, поскольку они сделаны из вторсырья, веса двух человек — тем более если они «празднуют» победу — они просто не выдержат. В оргкомитете Игр, впрочем, говорят, что эти заявления не соответствуют действительности. Опроверг их, причём очень элегантно, и ирландский гимнаст Рис Макклинахан.

РИС МАККЛИНАХАН: (Начинает прыгать на кровати.) Сообщают, что эти кровати ломаются от любого резкого движения. Так вот — это фейк!

За несколько последних десятилетий за Олимпийской деревней успела закрепиться определённая репутация — репутация, элементами которой выступают сотни тысяч презервативов, а также масса пользующихся ими людей.

МАКИ ХИРАЯМА, социолог, Университет Мейдзи: Лучшим спортсменам, которые и выступают на Олимпиадах, приходится долгие годы сохранять предельную концентрацию. Но жить, постоянно пребывая в таком состоянии, человек не может — нужна разрядка.

Эта разрядка, как поясняет нам социолог и исследователь сексуальной сферы Маки Хираяма, зачастую происходит в виде сексуальной активности.

МАКИ ХИРАЯМА: После соревнований им нужно хорошо расслабиться, ну а лучший способ это сделать, как мне кажется — это заняться сексом.

Хотя в свод антикоронавирусных мер никаких пунктов, касающихся половой жизни, организаторы включать не стали, в определённом смысле они эту жизнь спортсменам всё-таки усложняют. Обычно презервативы выдают спортсменам по прибытии в Олимпийскую деревню; распространять их будут и на этот раз — закуплено резиновых изделий около 150 тысяч, — но только при выселении. При этом, как рассказывает Конихико Окамото, вице-президент одного из поставщиков презервативов для Игр Okamoto Industries, объёмы закупок из-за коронавируса снизили.

До начала пандемии мы были уверены, что Олимпиада станет для нас отличным способом разрекламировать свою продукцию. Да и просвещать публику по вопросу заболеваний, передающихся половым путём, тоже нужно. Но во время пандемии — и учитывая обстановку именно сейчас, — как нам кажется, есть вещи и поважнее, чем рассказывать о большом значении презервативов.

Однако, по мнению Маки Хираямы, вне зависимости от того, будет ли спортсменам просто получить презервативы или нет, секса в Олимпийской деревне будет больше, чем когда-либо бывало раньше. По её словам, несмотря на введённые ограничения, спортсменам, которым пришлось пройти через пандемию, перенос Олимпиады и долгие годы тренировок и лишений, неизбежно потребуется серьёзная разрядка. Блейк Эссиг, CNN, Токио.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.