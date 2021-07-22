 

Bild – защита данных отходит на второй план — в Берлине предложили перейти на смс-оповещение о катастрофах

22.07.2021, 17:16, Новости дня
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После наводнений министр транспорта Германии Андрес Шойер предложил перейти на смс-оповещение граждан об угрозах стихийных бедствий, пишет Bild. По его словам, такие меры нарушают закон о защите данных, но в случае катастроф он должен отойти на второй план. Самое главное, чтобы люди были хорошо и своевременно информированы, подчеркнул немецкий политик.

АНДРЕАС ШОЙЕР, министр транспорта Германии: Мы выступаем за стратегию открытых данных. В 2017 году мы приняли закон, улучшающий процесс информирования, но я хочу большего. Мы заблокированы в решении этого вопроса. У нас есть компетенции и мотивация, а также у нас есть данные, для того чтобы делать такой прогноз погоды. 12 июля Немецкая метеорологическая служба опубликовала видео на YouTube. Это был прогноз погоды, в котором было чётко сказано об угрозе наводнения с осадками 200 литров на квадратный метр, регион в Айфеле также был чётко назван.

А когда смотришь на информацию, последовавшую потом, то она и у меня вызывает недовольство. Потому что Немецкая метеорологическая служба всегда действовала открыто. Мы хотим, чтобы граждане имели доступ к этой информации. Я даже зайду на шаг дальше. У всех есть радио, в нашем цифровом мире у каждого есть телефон, и мы должны перейти к тому, чтобы службы, в том числе и по борьбе со стихийными бедствиями, рассылали предупреждения о непогоде от Немецкой метеорологической службы.

Закон о защите данных, конечно, накладывает свои ограничения, но, я думаю, в случае таких событий он отходит на второй план. Я хочу, чтобы граждане были хорошо информированы. И это никак не связано с нарушением закона о защите данных. Здесь речь идёт о современных способах оповещения при возникновении угрозы катастрофы. В ходе оценки этой катастрофы нам ещё многое предстоит сделать. Мы готовы оповещать граждан о стихийных бедствиях с помощью новейших возможностей.

Дата выхода в эфир 20 июля 2021 года.



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