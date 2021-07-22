Президент фонда «Линия жизни» Захарова поблагодарила «Круг добра» за помощь детям

Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова поблагодарила Фонд «Круг добра» за работу. За первые полгода работы Фонд оказал помощь 1083 детям по восьми орфанным заболеваниям на сумму более 15 млрд рублей.

«Для меня пример Фонда «Круг добра» – это что-то почти «волшебное», потому что в феврале был принят указ президента России, и уже в июне есть запросы и решения по закупкам необходимыми препаратами, чтобы хватило до конца года и на следующий квартал. Это сложнейшая структура, очень непростые процедуры, работа и с государством, и с бизнесом, со СМИ, с фондом – это очень сложная задача, с которой отец Александр и его команда справились блестяще. Мне кажется, что первые шаги и успехи уже очень значительные», – цитирует РАПСИ Захарову.

Председатель правления фонда, председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко сообщил, что за первые полгода работы Фонд «Круг добра» оказал помощь 1083 детям по восьми орфанным заболеваниям на сумму более 15 млрд рублей.

Он отметил, что до создания Фонда получить помощь от государства на лечение детей с тяжкими диагнозами было почти невозможно: люди выигрывали суды и все равно не получили необходимые препараты. Ткаченко напомнил, что Фонд оказывает помощь по заболеваниям, включённым в перечень Фонда по заявке из регионального органа управления здравоохранения (ОУЗ). По его словам, «Круг добра» успевает оказывать помощь от заявки до получения препарата пациентам за 40-60 дней.

«При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний пациент с заболеваниями из Перечня Фонда гарантировано получают препарат», – сказал Ткаченко.

Фонд «Круг добра» создан 5 января текущего года указом президента России. Это государственный внебюджетный фонд, цель которого – поддержка детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.