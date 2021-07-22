ЦИК не получил новых сведений по ситуации с «офшором Грудинина»

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин и его бывшая супруга не пришли на заседание рабочей группы Центризбиркома РФ по рассмотрению жалоб и заявлений, из-за отсутствия дополнительных сведений по обращению с обвинением в сокрытии офшора Грудининым, он пока остается в партийном списке для регистрации кандидатов, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Рабочая группа рассмотрела заявление Грудининой Ирины Игоревны, в котором она написала, что у ее бывшего мужа есть доля в зарубежной компании. Мы приглашали и Ирину Игоревну, и Павла Николаевича Грудинина, но, к сожалению, они не нашли возможности присутствовать на заседании», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, в связи с их отсутствием рабочая группа не смогла получить дополнительные сведения или пояснения по этому обращению.

«Из ранее данного объяснения Павла Николаевича следует, что он еще в апреле 2017 года прекратил быть владельцем этой компании, правда, были присланы только копии без каких-либо подписей и заверений. Заявителем же пока не представлено никаких иных документов, кроме заявления, а ответы на запросы ЦИК от соответствующих органов еще не поступили», – рассказал Булаев.

Он добавил, что таким образом «федеральный список кандидатов в Госдуму, представленный КПРФ для регистрации кандидатов, остается в первоначальном варианте».

Ранее бывшая жена Грудинина направила в ЦИК письмо, в котором говорилось, что у него есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Адвокат Алексей Мельников заявил, что если информация о наличии у Павла Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Накануне глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет».

Напомним, эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году.