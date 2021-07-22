Мнение: Посиделки у вечного огня? Это законно?

Почему-то у нас современной молодёжи больно часто кажется, что они короли вселенной и могут откручивать какие угодно фиты, не за что при этом не отвечая.

Думаете, в чем проблема? Как по мне, то в мамашах и папашах. Да, среда играет колоссальную роль, однако воспитание любого неразумного дитя начинается с родительской квартиры, в которой каждому из них должны популярно объяснить, что можно делать, а что – нет.

Хочется убивать себя – пожалуйста, но только пусть делают это, не нанося вред окружающим и среде, в которой живут другие члены общества.

Но, вот что бесит сильнее всего на свете – подростки, которые там и тут устраивают пьяные дебоши рядом с вечным огнем – святым местом памяти погибших войнов, которые защитили однажды наши с вами шкуры, дабы мы могли жить и наслаждаться июльской жарой в 2021 году.

Вот, например, это было в Ставрополе в прошлом году. Молодые люди жарили здесь маршмелоу.

Другая дамочка из Питера вообще подошла ночью на Марсовом поле к памятнику и решила затушить огонь. Да масса, масса совершенно аморальных примеров, когда так и хочется взять и потыкать лицом в землю, мол, смотри, не видишь, что делаешь?

Одни около него греют руки, как у костра в детстве, другие еще чего похуже делают.

А недавние аморалы из Сыктывкара вообще чуть плакать меня не заставили.

Об инциденте написал у себя в телеграмм канале Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, для которого Сыктывкар – Родина.

«В столице республики, которая стала для меня родной, от которой я избирался депутатом местного Госсовета, «отличилась» компания несовершеннолетних подростков. Они выпивали у Вечного огня, расположенного у Мемориала «Вечная Слава», и «набравшись», решили затушить пламя шампанским. Что сказать? Если подростки так показывают свою «крутизну», и заявляют о том, что для них нет никаких авторитетов… мне жаль их. Жаль их родителей, которые им не объяснили, что такое уважение к подвигам ветеранов войны», – написал Максим.

После чего добавил, что вместе с активистами специально пришел к памятнику, чтобы почтить память погибших и напомнить всем еще раз о том, что есть вещи, которые должны быть неприкосновенны. И отсутствие мозгов в подростковом возрасте – не повод списывать преступление со счетов.

Как по мне, таких «дикарей» нужно наказывать по всей строгости закона и если нужно – сажать в тюрьму на короткий срок, чтобы смысл впечатался в префронтальной коре головного мозга.

Сей текст хотелось бы завершить прекрасными словами Шугалея: «Мне отрадно, что молодых людей, которые чтят память о героях войны гораздо больше. Отрадно, что они знают прописную истину – у тех, кто не помнит прошлого, нет будущего…».

Разум когда-нибудь победит, я точно знаю.

А вы как думаете?

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