Политика: «Северный поток – 2» расколол Америку

Сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2» раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, «окрестив» соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.

«Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для российского лидера Владимира Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент США Джо Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину».

Это цитата из статьи сенатора США от штата Техас Теда Круза, опубликованной еще до того, как о сделке между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2» было объявлено официально. Опасения республиканца подтвердились – «детали верны», то есть многочисленные источники американских и немецких СМИ довольно точно передали суть достигнутого соглашения.

США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает всё от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года (нынешний истекает в 2024-м) и обеспечить «энергетическую безопасность» Украины через инвестиции в «зеленую» энергетику. А в том случае, если РФ «станет использовать поставки энергоносителей как оружие», Берлин обязуется наложить на нее собственные национальные санкции и попытаться убедить в том же партнеров по ЕС.

«Знать, Германия сильна», – сыронизировал по этому поводу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН», – подчеркнул также он.

В общем и целом российские официальные лица от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова до посла РФ в США Анатолия Антонова отреагировали на эту сделку крайне жестко, сочтя сопутствующую ей риторику неприемлемой. И она, действительно, неприемлема: США много на себя берут, пытаясь дирижировать коммерческими контрактами на поставки газа, которые не имеют к ним отношения, и требуя того же от Германии, которая даже не добывает газ.

В то же время, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ и так планирует сохранить прокачку газа через Украину после ввода «СП-2» в эксплуатацию. У этого есть четкое коммерческое основание – прокачивать «голубое топливо», например, в Молдавию и Румынию удобнее через Украину, чем через «Турецкий поток» (через «Северный» попросту невозможно).

Но сама по себе эта сделка никаких юридических обязательств на Москву не накладывает, поскольку не может, так что в конечном итоге она нас вполне устраивает. Было бы гораздо хуже, если бы США настояли на своем и вынудили немцев создать специальный управленческий механизм, который ограничивал бы экспорт газа из РФ в случае, если Вашингтон сочтет это необходимым.

Поэтому, будем считать, что Тед Круз дает адекватную оценку случившемуся. Равно как и правящие круги Польши, возвестившие о «победе России». И хотя президент США Джо Байден всячески дает понять, что не чувствует себя проигравшим, для него и для Америки спор вокруг «СП – 2» теперь переходит в другое измерение – во внутриполитический конфликт, в войну за власть.

Логика Байдена (именно Байдена, а не его команды, поскольку у госсекретаря Энтони Блинкена было другое мнение) понятна и внутреннее непротиворечива. «Северный поток – 2» уже достроен, остановить его запуск – невыполнимая миссия. Следовательно, нужно смириться с неизбежным и не допустить того, чтобы бесплодная борьба поссорила США с важнейшим союзником («главным» в терминологии того же Блинкена) – Германией.

Но дело в том, что разные части американской элиты противятся «СП – 2» по разным причинам. Кто-то (меньшинство) выступает как лоббист Украины и, скорее всего, не бесплатно. Кто-то (большинство) уравнивает борьбу с газопроводом со сдерживанием РФ как таковой. Но немало и тех, для кого «Северный поток» – это прежде всего конкурент для американских поставщиков СПГ. В основном так рассуждают республиканцы – такие, как Тед Круз.

Эти последние ничего не получили от сделки с немцами, их интересы попросту не были учтены. Это создает для Байдена довольно неприятную ситуацию: у его соглашения много хорошо мотивированных врагов, к которым неизбежно присоединятся остальные республиканцы – просто в силу того, что эта движуха направлена против власти Байдена и демократов.

Но и в рядах самих демократов бурление – решение президента воспринимается ими неоднозначно, несмотря на жирную «кость» в виде пункта про «инвестиции в зеленую энергетику» (они такое любят). Слишком велика сила инерции: партия пять лет накручивала себя на борьбу с Россией до победного конца (не важно, с каким именно образом РФ – «страны-агрессора» или «патрона фашиста Трампа»), чтобы вот так просто выбросить белый флаг (исходя из формулировок сенатора Круза).

Тезис о том, что проект уже завершен, поэтому непримиримая борьба с ним бессмысленна, кажется здравым. Но тот же Круз в этом смысле – максимально неудобный оппонент для Байдена. Это, напомним, очень умный человек и один из лучших юристов в Конгрессе. Те санкции, в результате которых строительство «СП-2» действительно затормозилось, придумал и сформулировал именно он, причем тогда, когда разговоры о неизбежности достройки газопровода уже стали общим местом.

Все говорили «невозможно» – а Круз смог. Поэтому приобрел в глазах все того же Конгресса право обвинять Байдена в пораженчестве.

Стоит помнить, что санкции против «Северного потока – 2» (и те, которые предложил Круз, и многие другие) принимались в Конгрессе голосами обеих партий и несмотря на возражения президента, тогда – Дональда Трампа. Более того, президенту США прямо запретили эти санкции снимать. И хотя демократы в большей степени лояльны Байдену, чем республиканцы – Трампу, никто не гарантирует, что теперь не повторится что-то похожее. Сделку заключал президент, а не Конгресс, так что Конгресс вправе проводить собственную политику.

Для нас такая политика будет означать новые препоны на пути коммерческой эксплуатации «СП – 2». А для Байдена – удар по репутации: европейцы (в первую очередь, немцы) выяснят, что он не в состоянии обеспечить те сделки, которые заключает.

Из этого следует, что немцы не обязаны обеспечивать и свою часть оной – те самые санкции, которыми должны «напугать» Россию, если она вдруг сочтет заключение нового контракта на прокачку газа с Киевом нерациональным из-за выдвинутых им условий. А то, что украинцы попытаются выдвинуть неприемлемые условия, неизбежно, уж такая страна.

Кстати, источникам, заявляющим, что Вашингтон просил Украину не критиковать сделку и не обсуждать ее с Конгрессом, стоит верить. Это вполне очевидное действие по обкладыванию ватой острых углов.

Но просьбы эти уже канули втуне – спикер Верховной рады и лидер пропрезиденсткой партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к Конгрессу с просьбой продолжить политику санкций в отношении «СП – 2». Это автоматически влечет за собой новые конфликты – между Киевом и Берлином и Киевом и Вашингтоном, причем реакция Вашингтона особенно интересна, ведь по сути Разумков подзуживает американский парламент выступить против президента, то есть позволяет себе слишком многое – и вообще, и как представитель американской криптоколонии.

Эту заведомо скандальную ситуацию в рядах наших противников можно принять как приятный бонус к тому выигрышу, о котором твердят Круз, Разумков и польские политики. Как минимум, Байдену станет окончательно ясно, что украинские власти хронически недоговороспособны. Ровно настолько, чтобы не обращать внимание на тех, кто по итогам американо-немецкого соглашения чувствует себя обделенным.

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