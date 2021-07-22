Россия передала Минску обвиняемого в сопротивлении милиции белорусского бойца

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу в супертяжелом весе, боец ММА Алексей Кудин, разыскиваемый в Белоруссии за сопротивление милиции на акциях протеста после президентских выборов 2020 года, передан Россией и доставлен в Белоруссию, заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – передает сообщение ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры Белоруссии.

Уточняется, что сейчас «Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь».

Кудин был задержан 10 августа в Молодечно, он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. 21 августа спортсмена отпустили под домашний арест.

В октябре спортсмена оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

19 ноября должно было пройти первое судебное заседание, однако Кудин на него не явился и покинул страну. После этого его объявили в розыск. В январе Алексей Кудин был задержан в Москве.