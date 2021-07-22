«Магнит» приобрел сеть магазинов «Дикси» за 87,6 млрд рублей

Сеть магазинов «Магнит» закрыла сделку по приобретению магазинов «Дикси», цена на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей.

«Магнит» закрыл сделку по приобретению магазинов «Дикси». Сообщается, что цена составила 87,6 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала «Магниту» весьма жесткое предписание для приобретения магазинов «Дикси»: ритейлер не получит 142 торговых объекта, в некоторых муниципалитетах сети придется снизить рыночную долю и установить нулевую торговую наценку на ряд социально значимых товаров.