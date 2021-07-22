Суд конфисковал питерский порт Бронка

…так как он построен на деньги, похищенные при ремонте резиденций Путина.

Никулинский суд Москвы установил, что владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко заработал до 43 млрд рублей на господрядах, связанных со стройкой на территории резиденции президента России. С решением суда ознакомился РБК.

Издание пишет, что Михальченко использовал связи с руководством Федеральной службы охраны (ФСО). В частности, он добился назначения в руководство предприятия «Атэкс», распределявшее строительные господряды для спецслужбы, доверенных лиц. Эту схему судья Елена Кузнецова, как отмечает РБК, назвала в своем решении «коррупционной».

«Суд приходит к выводу, что назначение Каминова и Кюнера [в руководство «Атэкса»] произошло по воле и при непосредственном содействии Михальченко, имевшего личные взаимоотношения с бывшим руководителем ФСО России, и было необходимо для обогащения Михальченко и подконтрольных ему компаний. Указанные действия названных лиц расцениваются судом как коррупционные», — говорится в решении.

Суд изучил запись допроса бывшего гендиректора входившей в холдинг компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского. По его словам, Михальченко говорил, что им лично была достигнута договоренность с руководством ФСО РФ о том, что «будут согласовываться предоставленные сметы, в которых будет значительно завышена стоимость поставляемого оборудования и материалов».

С 2008 по 2014 год «Атэкс» заключил с компаниями, входящими в «Форум» («БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект»), 29 договоров подряда. В частности, суд уточняет, что речь идет о резиденциях «Бочаров Ручей», «Горки-9», «Огарево» и «Огарево-2», «Воробьевы горы». Из показаний Торчинского следует, что все контракты были завышены в цене на 20–40 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес-империя ФСО. Разгром и зачистка

Как связаны между собой аресты миллиардеров, бизнесменов с «непроверяйками» и отставки в руководстве спецслужб

Полученные деньги Михальченко вложил в строительство порта Бронка в Петербурге, установил суд в ходе анализа материалов расследования Росфинмониторинга. После того, как бизнесмена арестовали, он переписал порт на супругу бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова.

В результате суд конфисковал порт Бронка в соответствии со ст. 235 Гражданского кодекса и нормами закона «О противодействии коррупции».

В декабре 2018 года Михальченко приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя. По версии следствия, в 2015 году алкоголь из Евросоюза переправлялся в Россию в контейнерах под видом герметика.

—