 

Суд конфисковал питерский порт Бронка

22.07.2021, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…так как он построен на деньги, похищенные при ремонте резиденций Путина.

Никулинский суд Москвы установил, что владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко заработал до 43 млрд рублей на господрядах, связанных со стройкой на территории резиденции президента России. С решением суда ознакомился РБК.

Издание пишет, что Михальченко использовал связи с руководством Федеральной службы охраны (ФСО). В частности, он добился назначения в руководство предприятия «Атэкс», распределявшее строительные господряды для спецслужбы, доверенных лиц. Эту схему судья Елена Кузнецова, как отмечает РБК, назвала в своем решении «коррупционной».

«Суд приходит к выводу, что назначение Каминова и Кюнера [в руководство «Атэкса»] произошло по воле и при непосредственном содействии Михальченко, имевшего личные взаимоотношения с бывшим руководителем ФСО России, и было необходимо для обогащения Михальченко и подконтрольных ему компаний. Указанные действия названных лиц расцениваются судом как коррупционные», — говорится в решении.

Суд изучил запись допроса бывшего гендиректора входившей в холдинг компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского. По его словам, Михальченко говорил, что им лично была достигнута договоренность с руководством ФСО РФ о том, что «будут согласовываться предоставленные сметы, в которых будет значительно завышена стоимость поставляемого оборудования и материалов».

С 2008 по 2014 год «Атэкс» заключил с компаниями, входящими в «Форум» («БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект»), 29 договоров подряда. В частности, суд уточняет, что речь идет о резиденциях «Бочаров Ручей», «Горки-9», «Огарево» и «Огарево-2», «Воробьевы горы». Из показаний Торчинского следует, что все контракты были завышены в цене на 20–40 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес-империя ФСО. Разгром и зачистка

Как связаны между собой аресты миллиардеров, бизнесменов с «непроверяйками» и отставки в руководстве спецслужб

Полученные деньги Михальченко вложил в строительство порта Бронка в Петербурге, установил суд в ходе анализа материалов расследования Росфинмониторинга. После того, как бизнесмена арестовали, он переписал порт на супругу бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова.

В результате суд конфисковал порт Бронка в соответствии со ст. 235 Гражданского кодекса и нормами закона «О противодействии коррупции».

В декабре 2018 года Михальченко приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя. По версии следствия, в 2015 году алкоголь из Евросоюза переправлялся в Россию в контейнерах под видом герметика.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / В Китае запускают детскую версию приложения WeChat

26.09 / Адвокат Пелагеи раскрыл детали ее развода с Телегиным

25.11 / Мнение: Письмо: “Все это прослоено обидами, одиночеством и болью”

02.07 / У певицы Sia родились внуки

07.05 / Сладкие напитки вроде колы и лимонада могут вызвать колоректальный рак у женщин до 50 лет

11.03 / В Ухане в честь годовщины пандемии COVID-19 испекли самый большой в мире пирог из летучих мышей

06.06 / Решила погрузиться в отношения с самой собой: почему Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись после 8 лет брака

29.04 / «В порядке мелкой [польской] пакости»

31.07 / Скандалы: Тихий ход, или тихий уход

21.07 / Скандалы: Обнальщиков много не бывает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика