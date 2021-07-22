Дмитрий Медведев призвал провести реформу полиции в милицию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с задержанием начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю предложил реформировать министерство внутренних дел. Медведев считает, что современная полиция давно себя дискредитировала и погрязла в коррупции, и ей необходимы масштабные перемены.

По оценке Медведева, число оборотней в погонах в системе МВД за последние 10 лет возросло в разы. При этом значительно упала раскрываемость преступлений. А методы работы сотрудников полиции не выдерживают никакой критики и граничат с садизмом, считает бывший президент.

«Когда-то у нас была милиция, где работали самоотверженные профессионалы, с честью выполнявшие свой долг перед народом и страной. Реформа милиции, равно как и ее переименование в полицию, были большой ошибкой. Руководство страны тех лет не учло всех долгосрочных последствий проведенных преобразований. На место честных, неподкупных и принципиальных людей пришли мерзавцы и казнокрады. Сегодня полицейские думают только о том, как побыстрее набить свой карман, выслужиться перед начальством и везде ищут наживу. Российская полиция также стала инструментом политических репрессий против инакомыслящих. Больно смотреть на деградацию МВД и возвращение страны в девяностые годы», — сказал экс-президент.

Медведев собирается поставить вопрос о реформе полиции на следующем заседании Совбеза. Бывший президент готов лично курировать этот вопрос и окончательно решить проблему коррупции в силовых структурах. Реформу планируется начать с переаттестации сотрудников полиции, сокращения штата МВД и уменьшения денежного довольствия силовиков.

—