 

НБУ пока не обсуждал с МВФ возможность подписания новой программы сотрудничества – Шевченко

22.07.2021, 16:29, Новости дня
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“Что касается переговоров о новой программе, то мы со стороны НБУ этот вопрос не обсуждали. Мы сфокусированы на реализации действующей программы. Для нас самое главное – не форма, в которой это будет реализовано (продолжение или новая программа), а суть. Это реформы и дешевое финансирование от МВФ”, – сказал глава НБУ.

Шевченко заявил, что ключевые структурные маяки переходят в новые меморандумы.

“Поэтому стоит сконцентрироваться на их выполнении”, – добавил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. Соглашение рассчитано на 18 месяцев.

По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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