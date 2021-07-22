В Украинской ветроэнергетической ассоциации рассказали, что правительство не выполняет свои обязательства перед инвесторами в “зеленую” энергетику

Эксперт отметила, что первое и главное условие правительства, закрепленное в законе, – добровольное со стороны инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) снижение размера “зеленых” тарифов – было выполнено сразу, НКРЭКУ уменьшила размер этих тарифов с 1 августа 2020 года, то есть через неделю после принятия закона. В то же время вопрос оплаты за электроэнергию из ВИЭ до сих пор остается нерешенным.

“Как известно, задолженность за “зеленую” электроэнергию, которая возникла в течение прошлого года, достигла 22,4 млрд грн. На сегодняшний день производители “зеленой” электроэнергии получили лишь около 6,1 млрд грн, то есть 27% от размера долга за 2020 год. Кроме того, как снежный ком, растет задолженность уже и за нынешние поставки электроэнергии. Положения закона предусматривают, что для обеспечения финансовой поддержки ГП “Гарантированный покупатель” не менее 20% от размера “зеленого” тарифа должно покрываться за счет бюджетных средств. Именно со ссылкой на данную норму закона НКРЭКУ не учла эти расходы в тарифе на передачу электроэнергии, что, конечно, привело к недостаточности средств для оплаты “зеленой” генерации”, – сказано в публикации.

Шмидт отметила, что НЭК “Укрэнерго” в течение 2021 года отказывается от подписания актов с ГП “Гарантированный покупатель” об услуге по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

“И – как следствие – уже имеющаяся задолженность по оплате производителям “зеленой” электроэнергии на июнь 2021 года составляет около 2,1 млрд грн”, – сообщается в статье.

Среди других проблем с выполнением договоренностей автор назвала “зеленые” аукционы, которые должны были состояться еще в 2019 году, но их запуск постоянно откладывается.

“Закон №810-IX также содержит положения, которые должны ускорить запуск таких аукционов, но этого до сих пор так и не произошло. Как не произошло и установления предусмотренных на законодательном уровне годовой квоты поддержки и графика проведения аукционов, а также “индикативных прогнозных показателей годовых квот поддержки на следующие четыре года, следующих за годом, на который устанавливается годовая квота поддержки”, – подчеркивается в публикации.

Еще одним нарушением соглашения Шмидт считает намерение ввести акциз на “зеленую” электроэнергию.

“Свою обеспокоенность из-за возможного введения акциза на “зеленую” электроэнергию и невыполнение Украиной своих обязательств перед инвесторами уже выразили ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Американская торговая палата, Институт финансирования развития, Секретариат Энергетического сообщества и другие международные и национальные организации. Более того, введение акциза на “зеленую” электроэнергию грозит многомиллиардными международными арбитражами инвесторов против Украины, как это произошло в Испании, Италии и Чехии”, – пишет Mind.

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на “зеленую” электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

—