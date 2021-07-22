 

В Чехии суд увеличил тюремный срок боевику “ДНР” из Беларуси более чем в четыре раза

22.07.2021, 16:28, Новости дня
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В сентябре прошлого года суд в Праге приговорил Фадеева к 4,5 годам заключения за участие в боевых действиях на Донбассе. В свою очередь прокуратура просила для обвиняемого 15 лет тюрьмы.

По словам Перебийниса, тогда в суде не усмотрели в его действиях “терроризм”, а только “участие в организованной преступной группировке”. Апелляционная инстанция изменила приговор на более жесткий.

“Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на “терроризм”, да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы”, – отметил посол Украины в Чехии.

Перебийнис добавил, что “системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается”.

“Продолжение следует”, – резюмировал дипломат.

https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/1049147515621462

Процесс над Фадеевым начался в июле 2020 года. Согласно обвинительному заключению, Фадеев участвовал в конфликте с октября 2014-го по май 2016 года “с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины, которые стремятся отделиться от Украины и создать независимое государственное образование – так называемую “ДНР”. По информации прокуратуры, Фадеев имел оружие и принимал участие в различных “военных заданиях” вооруженных формирований группировки “ДНР”.

Фадеев отвергал обвинения, утверждая, что стрелял только на стрельбищах. Он заявлял, что не занимался террористической деятельностью, а только хотел помочь “защититься от украинских фашистов”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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