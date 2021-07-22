 

“Стильный”, “Мажор”. В сети комментируют новый образ Потапа

22.07.2021, 16:28, Новости дня
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“Думал: “А как я буду в 40 одеваться?” А вот”, – подписал он фото.

“Стильный”, – оценили образ артиста поклонники.

“Мажор”, – прокомментировали селфи фолловеры.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве – 8 мая артисту исполнилось 40 лет. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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