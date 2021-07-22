В Чехии обнаружили окаменевшие останки трилобита с серьезными увечьями, нанесенными ракоскорпионом

Потеряв в битве с большим зверем практически всю заднюю часть тела и органов зрения, трилобит смог остаться в живых, а также частично поправиться.

Палеозойская эпоха является предшественницей эры динозавров. В то время трилобиты были очень распространены среди морских животных. Это экземпляры обособленного класса членистоногих, которые появились сотни миллионов лет до нашего времени. Вид этих представителей фауны полностью вымер спустя 250 миллионов лет. Во время своего существования трилобиты благополучно развивались, а в наши дни изучены тысячи видов этих уникальных морских обитателей, части которых массово находят в разных точках планеты.

Подобное открытие осуществили палеонтологи Чехии. Это была находка возрастом 450 миллионов лет, относящаяся к виду Dalmanitina socialis. Пример отмечен, как весьма неординарный: перед смертью этот трилобит столкнулся с сильнейшими повреждениями. По окаменевшим останкам прослеживаются глубокие шрамы на голове и панцире животного, а также травма глаза. Об этом событии исследователи пишут в публикации в International Journal of Paleopathology.

По их мнению, подобные травмы заканчиваются летальным исходом, однако этот трилобит странным образом выжил, и даже произошла частичная регенерация потерянного глаза, хотя он и стал перекошенным. «Сместившийся назад, неправильно ориентированный, с довольно неправильной организацией линз, это тем не менее был вполне функциональный орган», – заявили специалисты. Стоит обратить внимание, что глаза трилобитов – практически самые древние в природе, поэтому на них обращают внимание ученые.

Находки, как эта, – уникальны, так как трилобитов с серьезными травмами глаз мгновенно съедали другие животные. Хотя нужно отметить еще и обнаруженную норвежскую окаменелость с глазом, насквозь проколотым раковиной моллюска. И полностью исключительной историей является выживание трилобита и успешная регенерация значительно травмированного органа зрения.

Научные деятели считают раны чешских образцов результатом нанесенных повреждений старейшими и агрессивными врагами трилобитов – ракоскорпионов (эвриптеридов). Эти хищники существовали на морских просторах во времена трилобитов. Они являются сородичами меченосцев (а также дальними родственниками пауков), живущих в наши дни. Но с виду напоминали больших, а иногда просто огромных – часто более метра в длину – полускорпионов, полураков. Они питались трилобитами, и исследователи утверждают, что сильнейшие шрамы на обнаруженных образцах могли нанести клешни ракоскорпиона.

Источник: naked-science.ru