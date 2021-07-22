Волочкову раскритиковали за шпагат в блестящем микро-боди

Подписчики в очередной раз раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за ее шпагат. Его она продемонстрировала в микро-боди, расшитом камнями, на ногах в ходе выполнения гимнастического элемента присутствовали босоножки на высокой платформе.

Анастасия Волочкова вчера отправилась на отдых в Грецию. Приехав в отель, она первым делом решила снять видео вертикального шпагата. Новый ролик вызвал шквал негативных отзывов. Эпатажная танцовщица на фоне бассейна решила растянуть ноги в положении стоя.

Для записи контента Волочкова нарядилась в купальник, расшитый сияющими камнями. Свой образ она дополнила массивными босоножками, которые делали ее ноги еще более длинными.

В описании к публикации Волочкова спросила, является ли стройной. Однако пользователи обратили внимание не на фигуру знаменитости. Они призвали экс-приму Мариинского театра не носить подобную обувь. Некоторые и вовсе считают, что артистке необходимо вести себя намного скромнее.

45-летней блондинке приходится соблюдать диету, чтобы продолжать оставаться стройной. Недавно она пояснила о своем рационе. Утром Волочкова ест острый суп без соли. На ужин балерина предпочитает употреблять два яйца. Иногда она ест салат и креветки.