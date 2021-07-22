 

Россиян возмутил роскошный отдых Подольской и Преснякова

22.07.2021, 16:26, Разное
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Роскошный отдых певицы Натальи Подольской и ее мужа Владимира Преснякова возмутил многих россиян. Несколько недель назад звездная чета вернулась из Турции, а на днях решила отправиться в Грецию.
Брак Владимира Преснякова и Натальи Подольской является крепким. Артисты уже находятся вместе 11 лет. В звездной семье растут два сына – Артем и Иван. Исполнители стараются радовать друг друга подарками, устраивают романтические свидания.

На днях Подольская и Пресняков с детьми улетели в Грецию на остро Халкидики. Там они наслаждаются прекрасными видами средиземноморского курорта. Артистка щедро делится с фолловерами фотографиями с отдыха. Она уже успела показать свои длинные ноги в купальнике и свидание с мужем на закате.

Среди подписчиков нашлись и те, кто осудил очередной отпуск Подольской и Преснякова. Комментаторы напомнили звездной чете, что в мире продолжается пандемия коронавируса, поэтому присутствует риск заражения. Некоторые позавидовали финансовому благополучию певцов.

Сама же Наталья Подольская не реагирует на негативные комментарии. Она с радостью поделилась новостью о том, что ее младшему сыну Ивану исполнилось девять месяцев. Малыш уже может самостоятельно сидеть, стоять и ползти, также у него выросли два зуба. Знаменитость призвала женщин не бояться рожать во второй раз.



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