Guardian – променял на туризм и шопинг — новые документы пролили свет на отказ Билла Клинтона от чая с королевой

В рамках первого официального визита в Лондон бывший президент США Билл Клинтон отверг приглашение королевы Великобритании Елизаветы II на чаепитие, пишет The Guardian со ссылкой на документы, обнародованные Национальным архивом. Вместо этого Клинтон и его супруга Хиллари хотели провести свободное время в качестве обычных туристов — пройтись по магазинам и попробовать индийскую кухню.



Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон отказался от чаепития с королевой Великобритании Елизаветой II во время первого официального визита в Лондон в 1997 году, пишет The Guardian. Согласно документам, рассекреченным британским Национальным архивом, Клинтон и его супруга Хиллари хотели «побыть туристами» и сходить в ресторан индийской кухни.

При этом канцелярия бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра была готова сделать всё возможное для организации встречи, считая её важной для «установления хороших рабочих отношений» между Лондоном и Вашингтоном. В Букингемском дворце отметили, что через Даунинг-стрит передали в Вашингтон, что «Её Величество Королева будет очень рада» пригласить Билла и Хиллари Клинтон на традиционное чаепитие.

Тем не менее из Вашингтона ответили, что чета «очень благодарна за приглашение Её Величества Королевы», но они «хотели бы вежливо его отклонить». Встрече с Елизаветой II пара предпочла поход по магазинам и в ресторан индийской кухни. Также личный секретарь Блэра Филип Бартон записал, что Белый дом «не заинтересовало наше предложение об ужине в Чекерсе», официальной загородной резиденции премьер-министра.

Также в Белом доме отвергли идеи Министерства иностранных дел сыграть на джем-сессии, где вместе с другими музыкантами Клинтон сыграл бы на саксофоне, а Блэр — на гитаре, и заглянуть в паб. Кроме того, Вашингтон «решительно» отверг как «недостаточно серьёзное» предложение Лондона прогуляться по Трафальгарской площади, после чего «группа детей могла бы показать лидерам, как играть в различные сложные компьютерные игры».

Как отмечает The Guardian, от визита многое зависело и стороны согласились, что необходимо «показать президента и премьер-министра всему миру как молодых, динамичных и серьёзных лидеров».

В итоге Билл и Хиллари Клинтон провели свободное время между совместной пресс-конференцией и ужином с Блэром и его супругой Шери. Вместо индийского ресторана ужин лидеров состоялся в ресторане французской кухни Le Pont de la Tour недалеко от Тауэрского моста.