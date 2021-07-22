Insider – «лучше бы повысил зарплату» — не все сотрудники Amazon оценили благодарность Безоса за полёт в космос

После своего суборбитального полёта Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов своей компании Amazon, которые, по его словам, оплатили проект. Однако некоторые работники складов корпорации рассказали Insider, что они не особо интересуются космическими мечтами миллиардера, а также напомнили о суровых условиях в компании и посоветовали Безосу тратить его внушительное состояние на более полезные вещи — повышение зарплат и борьбу с бедностью.



Reuters

По завершении своего суборбитального полёта во вторник 20 июля миллиардер Джефф Безос поблагодарил людей, которые помогли ему осуществить задуманное, — сотрудников и клиентов созданной им компании и основы его состояния Amazon, пишет Insider.

«Я хочу поблагодарить каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, потому что это вы, ребят, всё это оплатили. Серьёзно, большое спасибо от всего сердца каждому клиенту и каждому сотруднику Amazon. Я очень ценю ваш вклад», — заявил предприниматель в ходе состоявшейся после полёта пресс-конференции.

Тем не менее, как отмечает издание, далеко не все сотрудники Amazon оценили благодарности миллиардера. Сразу несколько работников компании признались Insider, что не испытывали особого интереса к запуску Безоса и предпочли бы, чтобы он потратил заработанные с их помощью деньги на что-то другое, к примеру повысил им зарплату.

«Слышал, что он летит в космос, но, если честно, мне было как-то всё равно. Мы с коллегами шутили, что ему лучше сразу отправиться на Юпитер и наслаждаться жизнью там», — заявил изданию один из сотрудников склада Amazon на Статен-Айленд в Нью-Йорке.

«Народ явно не ломился со всех ног к телевизору, чтобы посмотреть трансляцию полёта. Наверное, для Джеффа это было важно. Мы с этого ничего не получили. По сути, это был двадцатиминутный полёт в космос на наших спинах, потому что мы делаем всю работу», — поделилися работник склада из Индианы.

По словам Insider, Amazon и Blue Origin, слова сотрудников на момент публикации статьи никак не прокомментировали.

Издание объясняет, что большая часть состояния Безоса завязана на акциях Amazon, с помощью которых он финансирует космические проекты Blue Origin. Некоторые сотрудники Amazon утверждают, что своего успеха предприятия Безоса добились за счёт не самого человечного к ним отношения.

«Наверное, он благодарит нас за то, что мы приносим ему деньги на его проекты с помощью тяжёлого труда, будучи лишёнными бонусов и права приобретать акции компании, чтобы он получил возможность осуществлять свои начинания», — предположил сотрудник склада из Индианы. Его коллега со Статен-Айленда выдвинул схожую мысль, напомнив о порой опасных условиях, в которых приходится работать сотрудникам складов: «Мне кажется, он так сказал, потому что у него совесть нечиста. Он знает: это неправильно, что он зарабатывает деньги, относясь к работникам, как к рабам».

Также, как напоминает Insider, Amazon агрессивно борется с попытками сотрудников сформировать профсоюзы.

Другие критики суборбитального полёта Безоса, вроде сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и члена палаты представителей от Нью-Йорка Александры Окасио-Кортес, обращают внимание, что отчасти Amazon и Blue Origin финансируются американскими налогоплательщиками. Действительно, для доставки Amazon задействует масштабную сеть внештатных, работающих по контракту водителей, что позволяет компании не оплачивать их соцпакет. По данным исследований, 4 тыс. сотрудников Amazon в девяти штатах живут на продовольственные талоны, опять-таки оплачиваемые налогоплательщиками.

По словам работников, с которыми пообщалось издание, Безосу следовало бы тратить своё внушительное состояние на решение описанных выше проблем и многих других, а не гнаться за своими космическими амбициями. «Мне на ум приходит множество других вещей, на которые он мог бы потратить деньги, вложенные в этот полёт: повысить зарплаты для начала, помочь бездомным, бедным, людям с психологическими проблемами», — считает ещё один сотрудник компании.

«Думаю, с его стороны очень эгоистично отправляться в космос, когда в мире так много бездомных и голодающих людей. Он мог бы обеспечить жильём и накормить всех в мире, но предпочитает этого не делать, потому что он эгоист», — сказала Вики Шэннон Аллен, которая лишилась дома из-за травмы, полученной во время работы на складе Amazon, и безуспешных попыток добиться от компании выплат.