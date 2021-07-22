 

NBC News – пандемия вдохновила американцев на «великое увольнение»

22.07.2021, 16:24, Новости дня
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В США в середине года было зафиксировано рекордное число увольнений по собственному желанию, передаёт NBC News. Как разъясняет корреспондент канала, причиной послужила пандемия — люди либо откладывали увольнение до момента, когда ситуация стабилизируется, и наконец дождались, либо подкопили денег и решили сменить область деятельности. Эксперты, впрочем, советуют тем, кому надоела работа, не проявлять чрезмерную импульсивность и хорошо всё обдумать.

Вот нечто очень в духе нынешней эпохи — сотрудники этого ресторана сети Burger King в Небраске с щита для объявлений сообщили клиентам: «Мы все уволились!» И такое происходит не только там. 

СТЕФАНИ РУЛ, корреспондент NBC News: Вслед за вашим уходом уволились ещё несколько ваших коллег, так ведь? 

ЭШЛИ УАЙРИК, бывший работник ресторана быстрого питания в Оклахоме: Нас было 23 человека, уволились 20. 

Жительница Оклахомы Эшли Уайрик уволилась с работы из ресторана быстрого питания в июне. 

ЭШЛИ УАЙРИК: Я просто уже больше не выдержала. Я больше не смогла работать на людей, которые вот так обращаются со своими работниками. 

… А всего через несколько дней… 

ЭШЛИ УАЙРИК: Я нашла другую работу сразу после того, как уволилась. 

… она устроилась в колл-центр на позицию с окладом повыше. 

Предприятия вновь открывают свои двери, и экономика восстанавливается — и на таком фоне у работников появляется больше вариантов. 

ЭНТОНИ КЛОТЦ, доцент Высшей школы администрирования бизнеса им. Мейса при Техасском университете A&M: Такого периода эмансипации трудящихся нам не приходилось видеть уже давно. 

Период уже называют «великим увольнением». В апреле уволились рекордные 4 миллиона работников, а в мае — ещё 3,6 миллиона. Некоторые откладывали увольнение, пока была в разгаре пандемия, другие — выгорели за минувший год, а третьи, работая из дома, сумели поднакопить денег и создать себе финансовую подушку, чтобы теперь попробовать себя в другой сфере; среди них — Натали Николс. 

СТЕФАНИ РУЛ: Что же случилось? 

НАТАЛИ НИКОЛС, копирайтер: Случилась пандемия. У меня появилось много свободного времени на то, чтобы поразмыслить, что для меня в жизни по-человечески наиболее ценно. В итоге я пришла к выводу, что это — личная свобода. Ну а ещё мне очень нравится работать на удалёнке. 

Натали работала в сфере корпоративного маркетинга — и, получив от начальства уведомление о том, что ей придётся вернуться в офис, она решила уволиться из компании. Теперь она сама по себе. 

НАТАЛИ НИКОЛС: Я знаю, что в жизни бывают и взлёты, и падения, но я теперь работаю с клиентами, которые мне очень нравятся, и это приносит мне чувство удовлетворения. 

А поскольку к офису Натали больше не привязана, она переезжает из Огайо в Лас-Вегас. 

ЭНТОНИ КЛОТЦ: Главная перемена, которую принесла пандемия, заключается в том, что люди стали немножко задумываться и спрашивать себя: «Так, у меня в жизни наступил момент, когда я могу немножко поразмышлять. Действительно ли мне надо продолжать работать в этой сфере?» И именно эта пауза даёт работникам силу. 

Если вы подумываете уволиться, эксперты советуют не действовать импульсивно — ведь это очень серьёзное решение, поэтому нужно взвесить все за и против. Кроме того, постарайтесь не увольняться, пока не найдёте другое место, куда вас готовы принять: получить работу проще, если она у вас уже есть.  

ЭНТОНИ КЛОТЦ: Ну а если в итоге решите уволиться — увольняйтесь на настолько хорошей ноте, насколько это возможно. 

Но Эшли Уайрик всё-таки уверена, что сделала правильный выбор. 

СТЕФАНИ РУЛ: Вы стали счастливее? 

ЭШЛИ УАЙРИК: Да. Обстановка совсем другая, на новом месте работников ценят. 

Стефани Рул, NBC News. 

Дата выхода в эфир 19 июля 2021 года.



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