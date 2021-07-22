С прицелом на экспортные рынки — WION о презентации нового российского истребителя Checkmate

На ежегодном авиасалоне МАКС РФ продемонстрировала прототип нового истребителя пятого поколения производства «Сухого» под названием Checkmate, который должен стать лёгким аналогом Су-57, передаёт WION. Как отмечает канал, Москва во многом собирается поставлять новые Checkmate на экспорт, а его покупателями потенциально могут стать государства в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

На ежегодном авиасалоне МАКС РФ продемонстрировала прототип нового истребителя пятого поколения производства «Сухого», рассчитывая поставлять его на экспорт. Этот боевой самолёт, который получил название Checkmate («шах и мат». — ИноТВ), скорее всего, расценят как конкурента американскому малозаметному истребителю F-35. Предполагается, что самолёт поднимется в воздух в 2023 году, в то время как первая партия этих машин будет готова к 2026 году. После начала серийного производства РФ планирует произвести 300 этих самолётов в течение 15 лет.

«Ростех» — российский аэрокосмический и оборонный конгломерат — заявил, что этот самолёт тяжело засечь, притом что расходы на его эксплуатацию будут довольно низкими. Каждая машина будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов, однако у РФ в арсенале уже есть один тяжёлый истребитель пятого поколения — Су-57. Вместе с тем Москва не располагает лёгким эквивалентом этой машины пятого поколения. Ожидается, что Checkmate заполнит эту лакуну, притом что он будет в основном ориентирован на экспортные рынки.

Москва ожидает, что истребитель будет пользоваться спросом у ближневосточных государств, а также у стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке. Глава аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что лёгкие истребители пользуются более существенным спросом, так как они подходят для стран, не обладающих большой территорией.

В 2011 году РФ воспользовалась авиасалоном МАКС, чтобы продемонстрировать малозаметный истребитель «Сухой» Су-57. В последние годы РФ создавала успешные прототипы новых оружейных систем, однако ей иногда не удавалось доводить их до стадии серийного производства. При президенте Владимире Путине РФ активно инвестировала в военную авиацию и новые вооружения как ради оснащения собственных Вооружённых сил, так и для повышения экспортных доходов от продажи оружия. Многие из российских вооружений основываются на советских технологиях времён холодной войны.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.