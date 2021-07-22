 

Побег из Ленинграда, чужие дети и расстрел за измену Родине: как сложилась судьба Василия Меркурьева

22.07.2021, 16:20, Разное
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Актер театра и кино, режиссер и педагог Василий Меркурьев запомнился зрителям по таким картинам как “Верные друзья”, “Черемушки”, “Небесный тихоход”.

Русская душа со швейцарскими корнями

Василий Меркурьев родился в Псковской губернии в 1904 году. Он был одним из шестерых детей в семье. Мать Анна Ивановна была по национальности немка, а родилась она в Швейцарии. Вместе с братом женщина бежала из голодной Европы в уездный городок Остров. Семья нашла там пристанище. Женщина нанялась работать экономкой к помещику Валуеву и здесь же встретила любовь всей своей жизни, Василия Меркурьева. пара сыграла свадьбу и обзавелась шестерыми детьми, одним из которых и был будущий актер.

После школы Василий Васильевич Меркурьев решил покорять Ленинград и поступил в Институт сценических искусств. Уже в 16 лет он дебютировал на театральной сцене в спектакле “Борис Годунов”.

В 1928-м Меркурьев вошел в состав труппы “Театра актерского мастерства”. Спустя несколько лет, построив в театре блистательную карьеру, он стал преподавать актерское мастерство в ЛГИТМиКе. Одновременно с этим Василий Меркурьев снимался в кино.

Личная жизнь

Свою будущую супругу, дочь прославленного режиссера Всеволода Мейерхольда Ирину Меркурьев встретил на работе. Тогда оба были несвободны. Но они без памяти влюбились друг в друга, и решительно расстались со своими вторыми половинками.

Коллеги осуждали такой поспешный шаг, но влюбленные уже не представляли своих жизней друг без друга. Вскоре после свадьбы у них родились две дочери погодки.

Когда Меркурьев с женой покидали Ленинград в начале Великой Отечественной войны, на вокзале он вдруг увидел двух одиноких плачущих детей. Они были брошены на произвол судьбы. Отцовское сердце сжалилось, и пара приютила двух сироток как родных.

Сибирь

Во время войны семья Василия Меркурьева разрослась аж до 11 человек. Но актер не сидел без работы и обеспечивал всех. В Нарыме он два года руководил театром, а в конце войны стал худруком Новосибирского ТЮЗа. Вернувшись в Ленинград, Меркурьев снова вышел на сцену.

Расстрел

В биографии Василия Меркурьева есть страница, о которой он почти никогда не рассказывал. Его брата и тестя репрессировали. В 1939 году режиссер Всеволод Мейерхольд был арестован, его пытали и объявили предателем Родины. Его ждал расстрел.

Жену Василия Меркурьева как дочь врага ждала та же страшная участь или в лучшем случае ссылка. Ведь к родным предателей отношение было такое же, как и к самим предателям.

Ирина предлагала мужу забрать детей и уехать, бросить ее. Не портить жизнь себе и наследникам. Но конечно, Василий Меркурьев так поступить не мог. Актер не побоялся и подключил все свои связи, рискуя карьерой и жизнью. Благодаря силам мужа Ирина отделалась одним запретом на работу в театре.

Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд прожили счастливо, вырастили и дали детям образование. И умерли они, как в сказке, почти одновременно. Актер – 12 мая 1978 года, а через полгода умерла и Ирина.



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