Захарова: Соглашение США и ФРГ по «Северному потоку – 2» не помешает его завершению

Соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток – 2» не может помешать завершению его строительства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, «Северный поток – 2» скоро вступит в строй», – цитирует ТАСС дипломата.

По ее словам, какие бы странные решения не принимались под давлением США, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства на финишную прямую. Также она отметила, что договоренности показали, кто на самом деле управляет развитием топливо-энергетической сферы на Украине.

Москва уверена, что газопровод будет успешно функционировать, укрепляя энергетическую безопасность европейского рынка, заключила Захарова.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.