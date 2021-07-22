Гимназию в Уфе модернизируют после обращения на «Прямую линию» с Путиным

Уфимскую гимназию №140 модернизируют в ускоренном порядке по результатам обращения на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Учебное заведение оказалось в мониторинге Народного фронта после обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, предложения по модернизации Шмелева обсудила на встрече с педагогами и родителями, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

В первую очередь в здании заменят окна, отметила сопредседатель штаба ОНФ.

«Все ресурсы для этого есть, в том числе и у органов власти. Поэтому, уверена, задуманное будет воплощено в реальность. Региональное отделение ОНФ будет держать эту тему на контроле», – подчеркнула Елена Шмелева.

Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.