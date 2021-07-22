 

Гимназию в Уфе модернизируют после обращения на «Прямую линию» с Путиным

22.07.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уфимскую гимназию №140 модернизируют в ускоренном порядке по результатам обращения на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Учебное заведение оказалось в мониторинге Народного фронта после обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, предложения по модернизации Шмелева обсудила на встрече с педагогами и родителями, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

В первую очередь в здании заменят окна, отметила сопредседатель штаба ОНФ.

«Все ресурсы для этого есть, в том числе и у органов власти. Поэтому, уверена, задуманное будет воплощено в реальность. Региональное отделение ОНФ будет держать эту тему на контроле», – подчеркнула Елена Шмелева.

Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром решили провести в Москве

07.07 / Авто слетело в обрыв. В ДТП в Ивано-Франковской области погибло четыре человека

01.10 / ЕС расширил санкции против участников строительства Керченского моста

16.03 / Минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca

29.03 / Космический корабль «Прогресс МС-14» установит рекорд по длительности пребывания на орбите

14.07 / Польша захотела наладить отношения с Россией

14.07 / Путин считает, что “Северный поток – 2” нельзя обсуждать на нормандском саммите. Зеленский говорил обратное

13.11 / Лукашенко пожаловался на позицию РФ по транзиту нефти и газа

28.06 / Что делать в случае нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию

06.05 / Дочь Сумской, проживающая в РФ, показала фото с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика