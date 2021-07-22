Мнение: Зачем Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину?
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Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину.
Если бы жалобе шла речь только о водной блокаде Крыма, жалобу еще можно было бы понять. Потому что «…Днепр протекает по территории трех государств: России, Белоруссии и Украины, берет начало в Смоленской области в России и как трансграничная река "принадлежит" не только Украине».
Но, похоже, что инициаторы подачи жалобы в ЕСПЧ не сильно переживают из-за водной блокады Крыма. В жалобе России в ЕСПЧ на Украину много других пунктов, из-за которых ЕСПЧ, скорей всего, даже не примет жалобу к рассмотрению.
Тем не менее жалоба подана. Чего ради? Чтобы лишний раз пошуметь, что ЕСПЧ предвзято относится к России? Что в Европе нас не любят? Ну и самое главное: сам факт обращения в ЕСПЧ рассчитан исключительно на внутреннего потребителя?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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