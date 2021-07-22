ГФС изъяла партию контрафактных сигарет почти на четверть млрд гривен

Сотрудники ГФС обыскали складские и офисные помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, который занимается оптовой торговлей табачных изделий. Они обнаружили и изъяли более 276 наименований табачных изделий известных марок.

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Табачные изделия не имели документального подтверждения их происхождения и качества. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товарно-материальные ценности.

Глава ГФС Вадим Мельник отметил, что с начала года сотрудники ГФС изъяли около 18 млн пачек табачных изделий.

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