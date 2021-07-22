 

ГФС изъяла партию контрафактных сигарет почти на четверть млрд гривен

22.07.2021, 15:36, Новости дня
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Сотрудники ГФС обыскали складские и офисные помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, который занимается оптовой торговлей табачных изделий. Они обнаружили и изъяли более 276 наименований табачных изделий известных марок.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4520356554664966

Табачные изделия не имели документального подтверждения их происхождения и качества. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товарно-материальные ценности. 

Глава ГФС Вадим Мельник отметил, что с начала года сотрудники ГФС изъяли около 18 млн пачек табачных изделий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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