В Кремле оценили соглашение США и Германии по “Северному потоку – 2” и “категорически не согласны”

По словам спикера Владимира Путина, “ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается”.

РФ, по мнению Пескова, “всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента”, прецедентов на этот счет “никто назвать не сможет”.

В то же время представитель Кремля отметил, что вопрос продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года – “исключительно экономической целесообразности и рентабельности”.

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2” – газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по “Северному потоку – 2”, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отметил, что в документе есть “одна фундаментальная проблема”.

“Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал “Северный поток – 2″, является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать”, – подчеркнул Кулеба.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа” в случае запуска “Северного потока – 2”. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с “Северным потоком – 2” прояснится после встречи президента США Джо Байдена и Зеленского.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

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