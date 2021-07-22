 

В «Ростехе» разрабатывают авиадвигатели на водороде

22.07.2021, 15:34, Новости дня
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Как сообщают компетентные источники, параллельно в корпорации «Ростех» начали разработку двух водородных технологий для авиации. Инженеры создают двигатель, в котором водород будет сжигаться как нефтепродукты. Также другая группа занята созданием топливных водородных элементов, которые станут источниками питания для самолетов будущего.

О начале первой и второй разработок представители «Ростеха» официально объявили во время проведения авиасалона «МАКС-2021» в Жуковском.

К работе в рамках названых проектов привлечены профильные специалисты и ученые из ряда российских научно-исследовательских организаций, уточняют в «Ростехе». Эксперты утверждают, что успех в данных исследованиях поможет снизить выбросы парниковых газов.



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